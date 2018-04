Udsigterne til et forlig er umulige at spå om, vurderer FOA's formand. Han forventer forhandlinger natten ud.

Et tæt og turbulent forløb med overenskomstforhandlinger kan være overstået klokken 23.59 tirsdag aften.

80 mennesker arbejder i øjeblikket på højtryk i Forligsinstitutionen i København. Her kæmper de for at nå til enighed og komme frem til et forlig.

Sker det ikke, kan en historisk konflikt ramme og lamme landet.

Udsigterne til et forlig er dog umulige at spå om, her få timer før fristen udløber, vurderer FOA's formand, Dennis Kristensen.

Han forventer, at parterne skal forhandle natten igennem.

- Jeg er ret sikker på, at vi i hvert fald ikke er færdige før klokken 23.59. Jeg tror, at vi kommer til at bruge natten på det her. Det er mit bedste bud, siger han.

FOA-formanden vurderer, at er tre hovedtemaer spiller en afgørende rolle, før en aftale kan nås.

- Det, der betyder noget for, om det bliver et forlig eller et forlis, det er lærernes arbejdstid og spørgsmålet om spisepause. Så kommer vi til lønnen til sidst, siger Dennis Kristensen.

Forligsmand Mette Christensen har magt til at udskyde konflikten i yderligere to uger, sætte tiden i stå eller smide håndklædet i ringen.

Hvad hun vælger, vil tiden vise.

Over for DR Nyheder understreger Mette Christensen dog, at hun ikke har tænkt sig at sætte tiden i stå for at fortsætte forhandlingerne natten over. Det vil udelukkende ske for at få enkelte, faktuelle detaljer på plads i en eventuel aftale.