Ubberud kunne have lagt behørig afstand til nedrykningsstregen med en sejr over Hårby, men efter en jævnbyrdig og seværdig kamp, må de sande at der ikke er langt til den forkerte side af stegen.

- Det er egentlig fortjent nok Hårslev vinder, men det er også et nederlag der er selvforskyldt. Vi laver ikke de mål vi skal set ud fra vores chancer, sagde Ubberud-træner Knud Lyder.

Gæsterne tog føringen i 1. halvleg med to scoringer, men efter pausen fik værterne udlignet. Et forsvarskoks gav igen gæsterne føringen, og trods en massiv satsning til sidst, endte det med et snævert nederlag for Ubberud. (Lund)