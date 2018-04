Aarup fået en svært start på foråret. Det vestfynske mandskab havde inden opgøret hjemme mod Bolbro løbet ind i to markante nederlag. Derfor søgte Aarup oprejsning da det odenseanske bundhold var på besøg. Og det fik de.

Aarup vandt opgøret med 2-0 og der var ingen tvivl om, at Aarup var det bedste hold af de to. Christian Madsen og Mikkel Nissen stod for hjemmeholdets scoringer.

- Det var generelt en ringe kamp, men det var fortjent at vi tog sejren. Den kunne godt havde været et mål større eller to, men vi var som sagt ikke for gode i dag, sagde Aarups træner, Lars Berg. LUND