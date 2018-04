Efter tre sejre i træk gik den ikke længere for AGF, der på udebane mod FC Helsingør tabte med 0-1.

AGF havde tirsdag muligheden for at tangere klubbens rekord for flest sejre i træk i Alka Superligaen, men FC Helsingør ville det anderledes.

Efter tre sejre på stribe tabte aarhusianerne med 0-1 ude mod oprykkerholdet, der særligt i første halvleg viste sig mere opsatte end AGF, der spillede uden den gejst, der har kendetegnet holdet på det seneste.

Begge hold kæmpede fra start med at finde fodfæste på et ramponeret underlag, der på ingen måde lagde op til flot og poleret fodboldspil.

Det var dog værterne, der først fandt sig til rette, og efter flere gode optræk til chancer headede angriber Nicolas Mortensen et hjørnespark i nettet via stolpen i det 20. minut.

Generelt var det ikke til at se, at Helsingør snart skal kæmpe for overlevelse i landets bedste række, mens AGF allerede er sikret en ny sæson i Alka Superligaen.

Tirsdag var det nemlig de jyske gæster, der var i problemer, mens hjemmeholdet spillede med overskud trods de svære betingelser.

En mere direkte og kompromisløs spillestil fik dog AGF bedre med efter pausen, hvor Helsingør blev presset længere tilbage på banen.

Efter 74 minutter var Tobias Sana tæt på at udligne med et snedigt frisparksforsøg, men Helsingør-keeper Mikkel Bruhn formåede akkurat at holde AGF-kreatørens forsøg ude af netmaskerne.

Trods et tungt AGF-pres i slutfasen blev der ikke scoret yderligere, og derfor fik FC Helsingør en sejr og point for første gang i tre kampe.

Det er dog ikke nok til at sende Helsingør væk fra sidstepladsen i Nedrykningsspillets pulje 1, hvor AGF forbliver nummer to.