GOG OG BSV er blevet mødt med masser af syv mod seks-håndbold i deres to første kampe i slutspillet. Onsdag møder de to favorithold i pulje 2 hinanden i Silkeborg, og de glæder sig begge til masser af seks mod seks-håndbold.

- Det blev aldrig en kamp på vores præmisser. De tog vort kontraspil væk, stort set, med deres syv mod seks. De er dygtige til at få løbet hurtigt ud, og så fik vi problemer med at straffe overtallet. Så det blev en kamp helt uden tempo og kontra, og det bryder vi os ikke ret meget om. Jeg kan ikke så godt lide den syv mod seks-regel.

Og syv mod seks har været en væsentlig årsag til, at både GOG og BSV har tabt et point - GOG med uafgjort hjemme mod KIF og BSV med uafgjort ligeledes hjemme mod Nordsjælland.

- Det bliver lige pludselig mærkeligt at skulle spille seks mod seks. Det er "røvsygt", at så mange hold spiller syv mod seks, men det er en del af spillet, og det er helt fair, at holdene bruger det. Men det bliver dejligt at møde GOG, der ikke har spillet særlig meget syv mod seks. Det er noget helt andet, fordi du ikke skal overdække hele tiden. Der bliver mange flere dueller, meget mere fysisk og meget mere nerve. Det er GOG garant for i begge ender. Der vil blive spillet med musklerne, og GOG vil sige, at det passer dem fint, men det passer også os fint.

- Jeg tænker det samme, når jeg sidder og ser Nordsjælland spille syv mod seks mod BSV. Og i øvrigt synes jeg, at vi i GOG har klarer syv mod seks godt i mange kampe i grundspillet. Jeg kan bare ikke lide det for håndboldspillet.

GOG fører slutspillets pulje 2 med fem point - et point mere end netop BSV. En sejr vil være meget tæt på at sende fynboerne ind i semifinalerunden. Ni point er en sikker plads i semifinalen - otte point kan måske også gøre det. Et nederlag til GOG vil åbne puljen.

Men både i GOG og BSV er der også fokus på vigtigheden af at blive nummer et i puljen og derved sandsynligvis undgå at støde ind i Skjern Håndbold i semifinalen. Tirsdag aften tabte vestjyderne - uden den langtidsskadede fløj, Rene Rasmussen - i Aalborg, men Skjern fører fortsat pulje 1. Nummer et i pulje 1 møder nummer to i GOG's pulje 2 i semifinalen.

I kampen mod KIF sendte GOG-cheftræner Nicolaj Krickau både Gøran Johannessen og Jon Andersen, der begge har været ude med langtidsskader - Johannessen med et bone bruise i sin ene fod og Andersen med et springerknæ - på banen i få minutter for at give dem kamptræning. Gøran Johannessen, der fra næste sæson spiller i SG Flensburg-Handewitt i Bundesligaen, siger:

- Det var dejligt at være tilbage. Foden klarede det fint, men efter ni uger mangler jeg selvfølgelig noget timing og sikkerhed i holdspillet. Men jeg vil gøre alt for at kunne byde ind i slutspillet.

Om mødet med BSV, lyder det fra nordmanden:

- Jeg er optimistisk. Vi havde godt styr på BSV i de to kampe i grundspillet.