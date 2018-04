- Svendborg Kommune var vist nummer to i landet, der meldte ud, at de penge, der bliver sparet i tilfælde af konflikt, vil blive ført tilbage til de områder, hvor de er sparet. Så Svendborg har været foregangskommune og er jo heller ikke vores modpart her. Det er højere oppe i systemet, der foregår, siger formanden med adresse til overenskomstforhandlingerne.

Og så ser Susan Bøg Nielsen ingen problemer i, at de offentligt ansatte, hvis ikke overenskomstforhandlingerne munder ud i et forlig, i nær fremtid vil være i konflikt med blandt andre Svendborg Kommune.

- Vi kan godt lide de sociale klausuler, som gør, at hvis virksomheder vil byde på større opgaver hos kommunen, så har de også pligt til at have lærlinge . Vi ved jo, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, og derfor er det et utroligt stærkt signal, Svendborg Kommune sender, siger formanden.

Afløseren fortsætter Formanden for LO Sydfyn hedder i de næste to år Susan Bøg Nielsen.10. januar i år blev hun valgt som afløser for Tonni Hansen, der skulle have siddet til april, men forlod posten for at sætte sig i borgmesterstolen på Langeland. Og på et repræsentantskabsmøde mandag blev hun så valgt til at stå i spidsen i den kommende periode. Ved samme lejlighed blev Brita Andersen valgt som næstformand, og hun er valgt for et år. Susan Bøg Nielsen er afdelingsformand i FOA, mens Brita Andersen er sektorformand i HK-stat. ( finn )

Svendborg-borgmester Bo Hansen (S) er en glad modtager af initiativprisen og peger på, at det er et enigt byråd, der har vedtaget at stille hårde krav til virksomhederne.

- Jeg er megastolt på vegne af alle partierne, for det her er en fin, lille historie. Da vi startede med at diskutere det i 2014 og 2015, var det med politisk rabalder, men siden er alle kommet med. Det er fuldstændigt fantastisk, for det viser, at det ikke bare er et socialdemokratisk projekt, siger borgmesteren, der ydermere peger på, at håndværksmestrene ikke er modspillere.

- Det er erhvervslivet, der har sagt, at klausulerne ikke er stærke nok, og at vi skal stramme yderligere, siger han og oplyser, at Økonomiudvalget senere tirsdag skal behandle et sæt nye spilleregler på området - regler, der indebærer, at har kommunen en opgave til mere end 50.000 kroner, så vil kun firmaer med lærlinge blive inviteret til at byde.

Bo Hansen forventer, at modellen vil blive vedtaget, og så hører det med, at der følger 5000 kroner med prisen - og at han ikke ved, hvad de skal bruges til.

- Det skal diskuteres med Økonomiudvalget, men pengene skal ikke polstre kassen. De skal bruges til noget, der giver mening, siger han.

Og så fik Bo Hansen i øvrigt ret i sin forudsigelse om, at Økonomiudvalget ville godkende den nye model for krav om lærlinge. Modellen blev nemlig enstemmigt vedtaget, oplyser økonomiudvalgsmedlem Hanne Klit (S). Bo Hansen selv var forhindret i at deltage i mødet.