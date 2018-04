Badminton. Den mest pessimistiske sortseer kan godt finde grund til at være bekymret for onsdagens sidste runde i Kvalifikationsspillet om en plads i næste års Badmintonliga.

Hjemmeholdet tager imod Lillerød, der absolut intet har at spille for. Men skal man tænke helt ud i de teoretiske cirkler, så kan OBK med en nederlag på 5-1 mod bundproppen risikere at sætte billetten over styr. Det kræver dog samtidig, at Langhøj drager til Værløse og også sejrer 5-1. Begge scenarier er urealistiske, så reelt har OBK sikret sig pladsen i ligaen.

- Vi er selvfølgelig bevidste om den teoretiske risiko, men er omvendt sikre på, at vi selvfølgelig klarer sagerne selv. Vi går benhårdt efter at give vores trofaste supportere en god oplevelse, og det er selvfølgelig også rart for spillerne at kunne lukke og slukke sæsonen med en sejr, lyder det optimistisk fra OBK-leder John Thrane.

Endnu en gang har træner Lennart Engler valgt samme mandskab, der har leveret varen i slutspillet. De fynske krigere skal bl.a. op mod legendariske Tine Baun, der faktisk er ubesejret i damedouble i kval-spillet. Dette til trods for, at den tidligere All-Englandvinders scrapbog udelukkende er fyldt med udklip om hendes bedrifter i damesingle.

Sidste chance for topbadminton i dette forår serves i gang kl. 19.00 i den gamle badmintonhal i Godthåbsgade. (bendix)