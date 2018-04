Langeland: Der var godt fremmøde til den årlige generalforsamling i Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, holdt på Bagenkop Kro, og aftenen bar præg af positive beretninger og indlæg med begejstring for den udvikling, der sker på Langeland, samtidig med at man også erkender, at Langeland har udfordringer på flere fronter, som man skal prøve at få løst, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Formand Britta Andersen fremlagde bestyrelsens beretning, og Anne Mette Wandsøe tog sig af ledelsesberetningen. Begge blev taget til efterretning, ligesom regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

På valg til bestyrelsen var Britta Andersen, Marlene Bremholm og Christian Ahlefeldt-Laurvig, alle blev valgt uden modkandidater. Sabine Nickel og Keld Tønder Hansen blev valgt som suppleanter.

Efter selve generalforsamling var der indlæg ved Leif Esbensen, der fortalte om Aqtiv Bagenkop og Shores, og ved borgmester Tonni Hansen (SF), der fortalte om sine første 100 dage på topposten. /EXP