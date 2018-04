Byens Taxi Rudkøbing vurderer, at det koster mellem 1400 og 1500 kroner at køre fra Langelands nord- eller sydspids til Odense Universitetshospital - pr. vej, vel at mærke.

Langeland: Skal du med taxa fra Rudkøbing til Odense Universitetshospital for at komme til vagtlægen, koster det omkring 1000-1100 kroner. Men bor du i Bagenkop eller Lohals, ryger der omkring 500 kroner oveni, så prisen ender på 1400-1500 kroner.

Og det er selvfølgelig kun for den ene vej - skal du hjem igen, ender prisen på omkring 3000 kroner for et vagtlægebesøg i Odense. Dét vurderer Gitte Jensen fra Byens Taxi i Rudkøbing.

Byens Taxi har døgnvagt, og det sker, at deres to biler tager turen fra Langeland til vagtlægen i Svendborg eller Odense.

Hvis der ikke er for meget ventetid, tilbyder chaufføren for det meste at blive og vente, fortæller Gitte Jensen:

- Hvis nogle er hurtige om at komme til, så venter vi på dem, og det giver de ikke noget for, siger hun og tilføjer, at det nemlig ikke nødvendigvis er nemt at få en taxa fra Odense eller Svendborg til at køre en tilbage til Syd- eller Nordlangeland igen.

- De er ikke altid interesserede i sådan en lang tur.