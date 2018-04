Ifølge formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark Bo Libergren (V) kan man godt få hjemmebesøg af vagtlægen, også selvom man ikke er sengeliggende. Men om manglende bil eller dårlig økonomi er grund nok, vil han ikke definere.

Hvad synes du om, at man som langelænder ofte skal til Svendborg eller Odense for at komme til vagtlægen?

- Jamen, jeg har selv været med til at lave den ordning. Og den er jo ikke anderledes på Langeland, end den er i resten af regionen. Vi har de her konsultationer, som er bemandede efter behov, og det væsentligste parameter i den sammenhæng er, hvor mange patienter der skal ses til, og det er uanset, om vi taler Langeland eller Assens eller Tønder. Det er ens for alle.

Men det kræver jo, at man har bestilt tid på forhånd. Bliver man syg om aftenen, når vagtlægen er kørt fra Langeland, så vil man jo altid blive sendt videre til Svendborg eller Odense?

- Ja. Men hvad er alternativet? Vi prøver på at lave en ordning, der udnytter de lægelige ressourcer mest hensigtsmæssigt, og derfor får du ikke mig til at foreslå at lave et system, hvor lægerne skal sidde og trille tommelfingre i Rudkøbing.

Hvis man bor i Lohals eller Bagenkop og ikke har bil eller familie til at køre sig, må man tage en taxa, og så kan det koste op mod 3000 kroner at komme tur/retur til vagtlægen i Odense. Er det retfærdigt?

- Jeg forstår godt, at alle de, der kan transportere sig, skal gøre det i videst muligt omfang. Men jeg går også ud fra, at hvis man har en borger, der har svært ved at transportere sig, fordi man ikke har bil, at man kan udvise conduite i det tilfælde.

Så man kan få et besøg af en læge i stedet for?

- Ja.

Men hvordan definerer du det - for vagtlægechef Ole Holm-Thomsen siger, at medmindre man er sengeliggende, skal man bestille en taxa - uanset økonomi.

- Jeg håber på, at de, der visiterer, udviser conduite, men jeg vil nødig lave regler for det, som man kan begynde at påberåbe sig.

Men hvad skal indgå i den vurdering - om man har bil eller ej?

- Det vil jeg simpelthen ikke prøve at sætte regler op for. Det må være et skøn i den pågældende situation.

Men hvad skal der til? For når vagtlægechefen siger, at økonomien er ligegyldig, så kan man jo ikke sige: "Prøv at høre, jeg er folkepensionist, jeg har ikke råd til at tage en taxa." Hvad skal så afgøre, om man kan få hjemmebesøg?

- Som jeg opfatter det, har de visiterende læger et skøn at udøve, og herunder mener jeg, at de har lov til at tage hensyn til, om borgeren har mulighed for at transportere sig selv. Men jeg kan jo ikke rigtig sige andet end, at vilkårene er ens i hele regionen.

Men kigger vi på Fyn og øerne, så må det jo være folk på Ærø og Langeland, som har allerlængst til vagtlæge, så det er da ikke rigtigt, at folk har de samme vilkår?

- Prøv lige at høre, sådan vil du altid kunne finde og definere, at der er en eller anden situation, hvor der er nogen, der har længst. Vi kan jo ikke sikre, at alle har to kilometer til en lægevagt.

Vi hører om langelændere, der på grund af lang afstand og udsigt til taxaregning føler sig nødsaget til at ringe 112. Er I vidende om, at det er tilfældet?

- Det har vi ikke undersøgt, og så vidt jeg kan vurdere, er det ikke noget, der spiller den store rolle. Det er jo heller ikke sådan, at man bare kan ringe til 112 og rekvirere en ambulance, der er også tale om en visitation.

Kan man ikke lave en max-kilometergrænse, som for eksempel sagde, at man som langelænder højest skulle køre til Svendborg?

- Prøv lige at høre, der er åbent i Svendborg på samme vilkår som alle andre steder, nemlig efter behov. Og da der bor flere mennesker i Svendborg end på Langeland, er der flere åbningstider. Min opgave er at få en lægevagt, hvor der er mangel på mandskab, til at fungere på en måde, som vi kan stå på mål for over for folk. Og det mener jeg, at vi kan.

Også over for langelænderne?

- Ja.