udligning

Belært af erfaring vil borgmester Jacob Bjerregaard (S) ikke fejre, at udligningsreform tilgodeser Fredericia med to cifret millionbeløb.

Fredericia: Der er efter alt at dømme 27 millioner kroner på vej til Fredericia Kommune i kommunal udligning, og det glæder borgmester Jacob Bjerregaard (S), men champagnen ligger indtil videre kun på køl.

- Jeg vil ikke lade champagnepropperne springe, før jeg ser, at vi har fået pengene. Jeg har tidligere oplevet, at der med andre reguleringer og justeringer skete ændringer, som betød, at der blev tale om andre beløb end dem, vi havde set frem til, siger Jacob Bjerregaard.

“ Man kan sige, at det er penge, som vi burde have haft andel i de seneste år, og at der nu rettes op på fejlen. Borgmester Jacob Bjerregaard (S)

Han vil have sikkerhed for, at beløbet ikke bliver justeret og i værste fald ændret, så Fredericia i stedet kommer til at betale ind til udligningen.

- Det kommer vel under ingen omstændigheder til at ske?

- Nej, det er rigtigt, men når først kommuneaftalen skal forhandles på plads, så er der en række andre parametre, som kommer til at spille ind, så derfor er det endnu for tidligt at slå fast, at det bliver 27 millioner kroner, siger Jacob Bjerregaard.