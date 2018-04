- Vi delte eleverne i tre hold, fordi der er nogle, der har svært ved matematik. De skal ikke sidde og arbejde i rigtig mange timer og synes, at de næsten er ved at knække halsen på det. Dem fandt vi nogle basis opgaver til. Så havde vi en mellemgruppe og højdespringerne, som vi udfordrede særligt meget, uddyber hun.

Det gjorde hun med hjælp fra pædagogen Rene West, der var tilknyttet timerne. Sammen delte de eleverne op i mindre grupper for at arbejde med dem på hver deres niveau.

Susanne Kampp i år har alle syvendeklasserne i matematik og har en lidt anderledes måde at arbejde med eleverne. Sidste år var hun med til at hæve karaktererne for alle skolens niendeklasser. Faktisk så meget at deres gennemsnit på 8.1 i matematik var markant højere end alle de andre folkeskoler i kommunens.

Kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Nyborg Kommune udarbejdes hvert andet år og omfatter Birkhovedskolen, Danehofskolen, Vibeskolen og 4kløverskolen samt de to specialskoler Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen. Ud over kommunale testresultater omfatter rapporten blandt andet en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Der bliver også målt på, hvor stor en andel af eleverne, der fortsætter i en ungdomsuddannelse. Også her klarer de lokale skoler sig bedre en landsgennemsnittet. Skoleafdelingen mener, at det skyldes tiltag som uddannelsesmesse, brobygning og praktik

Skiftevis tog pædagogen Rene West et af holdene ud af klassen for at lave opgaver med dem.

- Det betyder, at man har en gruppe, der er på samme niveau. På den måde kunne vi hele tiden målrette undervisningen, så det blev et samarbejde med eleverne. Jeg tror, det virkede godt, at de blev taget alvorligt med de udfordringer, de har, siger Susanne Kampp og fortæller, at eleverne tog godt imod den nye form for undervisning. De blev mere motiverede, fordi de fik ro og hurtigere hjælp.

- Jeg kunne bare mærke, at de blev dygtigere og også meget mere interesserede. Jeg tror måske, det især er det med, at de ikke alle skal nå det samme. Hvis man har et uoverskueligt mål, så giver man op på forhånd. Omvendt er det nogle gange svært at få motiveret de dygtigste elever til at give den en ekstra skalle, når de har lavet det hele, forklarer hun.

Fordi indsatsen har givet så gode resultater, har Rene West og Susanne Kampp fortsat i skolens syvendeklasser. Her i konfirmationstiden har eleverne dog lidt svært ved at koncentrere sig. Matematiske modeller er langt fra lige så spændende som snak om festligheder. Derfor skifter de nogle gange bøgerne ud med lidt bevægelse. Lige udenfor skolen stiller eleverne sig op til at lege en kort matematikleg.

- Sandt er til højre og falsk til venstre, konstaterer Susanne Kampp, mens eleverne stiller sig op på en lang række.

- Er I klar? Kvadratroden af seksogtredive er seks, siger hun, og sender størstedelen af eleverne i en spurt mod hendes højre side.

Andre mener, at udsagnet er falsk og løber derfor mod venstre. Efter nogle minutter har klassen brændt nok energi af til at kunne fortsætte arbejdet indendørs.