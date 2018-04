Også næstformanden Martin Huus (V) er tilfreds med resultaterne. Han ser kvalitetsrapporten som et godt værktøj til hele tiden at forbedre og følge med udviklingen. Han fremhæver blandt andet, at både stærke og svage elever er blevet styrket.

Der er dog også en række punkter, hvor Nyborg Kommune ikke klarer sig godt. De kommer ikke som en overraskelse for hverken formand eller næstformand i Skole- og Dagtilbudsudvalget, der begge ser frem til at analysere problemerne nærmere og finde løsninger, der kan forbedre resultaterne.

- Arbejdet i udvalget handler om, hvordan vi sikrer, at alle børn har så stærkt et fundament at stå på som muligt, når de forlader skolen. Vi skal hele tiden interessere os for, hvad det er, der gør, at vi har nogle børn, som vi ikke får med, siger Suzette Frovin.

Der ligger ikke en færdig plan for at løse problemerne, men både skoler og daginstitutioner skal være med til at finde en holdbar handleplan. Udvalgsformanden er overbevist om, at man blandt andet skal have fokus på børnene lige fra de bliver født.

- Vi er ved at udvikle nogle initiativer, som ikke bare handler om skole og daginstitution, men også på bibliotekets rolle og alle andre sider. Måske kan sundhedsplejersken allerede have den første snak om vigtigheden af at tale med helt små børn, som ikke har et sprog endnu, forklarer hun og uddyber:

- Vi går rigtig meget op i daginstitutioner og skoler, men jo bedre vi også bliver til at klæde forældrene på, jo mere kan vi flytte børnene.