For eksempel har skolerne formået at øge andelen af de dygtigste elever i de nationale prøver. Samtidig er andelen af elever med dårlige testresultater faldet - også mere end gennemsnittet på landsplan.

Nyborg: Samlet set går det rigtig godt for folkeskolerne i Nyborg Kommune. Sådan lyder vurderingen fra kommunens skoleafdeling i den seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17, hvor der er flere lyspunkter.

Selvom det går fremad på en lang række punkter, er der plads til forbedring, fremgår det af rapporten. Det gælder blandt andet børnenes danskkundskaber, når de begynder i 0. klasse. Men også drengenes præstationer i dansk, giver anledning til panderynker.

Det er et landsdækkende problem, at drengene har svært ved at følge med pigernes niveau i faget. I Nyborg Kommune lå drengenes gennemsnit for afgangsprøven i dansk på 5,8, mens pigernes var 7,5. Modsat går drengene i spidsen, når det kommer til matematik.

Til sidst skal andelen af elever med dårlige resultater falde for hvert år. For selv om det går den rigtige vej på dette punkt, lever skolerne i Nyborg Kommune slet ikke op til et nationalt mål om, at 80 procent af eleverne skal klare sig godt i de nationale test.