Svendborg: Der er ganske stille på den lille specialskole "Om Tanken" på Abildvej i Svendborg den formiddag, avisen er på besøg. Det skyldes dels, at der kun er fire lærere og syv elever til stede og dels, at eleverne lige nu putter sig i den store sorte sofa og ser en undervisningsfilm om kristendom.

Skoleleder Jon Emil Peturson frygter dog, at der kan blive så stille, at skolen helt må lukke. Han har været nødt til at varsle opsigelser for to af lærerne og forudser, at den 13 år gamle skole ikke eksisterer på den anden side af sommerferien. Fordi der ikke er elevgrundlag.

- Vi har i år haft dispensation til at køre med kun syv elever. To af dem går ud af skolen til sommer, og så er der kun fem tilbage. Det er simpelthen ikke godt nok, og vi vil ikke søge dispensation igen, for kvaliteten bliver ikke god nok med så lille en gruppe. Der kommer til at mangle dynamik i flokken, siger han.

Reglerne siger, at der skal være 10 elever, for at det kan kaldes en skole, men ifølge Jon Emil Peturson er der de seneste år blevet visiteret færre og færre børn til specialskolerne i Svendborg Kommune.

- For ti år siden var der 120 børn på specialskolerne i Svendborg. Nu er vi nede på det halve. Jeg ved ikke præcist, hvad årsagen er, men jeg tvivler på, at der er færre børn med behov for hjælp, siger han og peger på andre forklaringer.

- En af forklaringerne er nok, at mange børn i en periode med vanskeligheder i kommunens familieafdeling har fået nye sagsbehandlere, der ikke kender dem så godt endnu.

- En anden forklaring er, at der i skolereformen blev lagt op til, at folkeskolen i højere grad skal kunne rumme børn med behov for specialundervisning, siger han.

Skoleleder Ulrik E Mehlsen, Heldagsskolen Kernen, der er en anden af de små specialskoler i Svendborg, genkender situationen.

- Vi har for øjeblikket 11 elever, hvor vi gerne skulle have haft 16-18 stykker. Tidligere har vi haft omkring 30, siger han.

- Hovedårsagen er folkeskolereformens krav om inklusion, der betyder, at skolerne selv i højere grad skal kunne rumme specialundervisningen. For os i Kernen har det betydet, at vi er gået fra 12 til seks ansatte de sidste par år. Vi forventer dog, at fortsætte på det nuværende niveau næste skoleår, siger Ulrik E Mehlsen.