2. Lærerkonflikten

Mette Christensen var også forligsmand under lærerkonflikten i 2013. Som forligsmand har hun beføjelser til at udskyde konflikten to gange to uger, men under lærerkonflikten måtte hun opgive efter de første fjorten dage. Hvis forligsmanden finder det omsonst at udskyde, kan hun - eller han - altså trække stikket.

I 2013 endte det som bekendt med en lærerlockout af de knap 70.000 konfliktramte lærere.