Kirkebjergvej 22

Huset på Kirkebjergvej i Flemløse har stået forladt siden 2013, hvor 15-årige Jasmin Leschøtt omkom i huset.Den tidligere ejer af huset, en dengang 48-årig mand, var selv tæt på at dø af kulilteforgiftning i huset. Han rejste dog udenlands og har siden været svær at komme i kontakt med. Først efter han vendte hjem til Danmark, har det været muligt at få en nedrivning i gang.Assens Kommune håber at få revet huset ned i løbet af maj.Der er vist interesse for at gøre grunden til havejord, når huset er væk.