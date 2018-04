Snave: På skænken i spisestuen står et fotografi af Jasmin. Hun har det lange brune hår hængende løst og smiler til kameraet.

Det er et af de sidste billeder, der er taget af hende, før hun døde. På billederammen hænger et par af Jasmins lange øreringe med perler, noget værre tingeltangel, hvis man spørger mormor, Halina Leschøtt, men Jasmin elskede det.