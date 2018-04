- Det er ikke kun et spørgsmål om at tælle op, men også om at det ikke altid skal være eksperter fra København, som kloger sig eller mænd, der taler om økonomi og kvinder, som henter børn i børnehaven, siger Heidi Sivebæk.

Mangfoldighedsredaktør Heidi Sivebæk arbejder med både køn, geografi og etnicitet i DR, men vil ikke sætte kvoter på fordelingen af hverken mænd, kvinder eller kilder geografisk - det handler om at finde et balanceret udtryk. TV-Avisen undersøger eksempelvis kilder på de tre områder og har fundet en overrepræsentation fra de store byer i Danmark.

Organisationen Danmark på Vippen har talt kilder i en snes af hver af de fire debatprogrammer Deadline, Debatten foruden News & Co. og Presselogen, hvor syv ud af ti kilder kommer fra København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner. Både TV 2 og DR sætter spørgsmålstegn ved den konkrete opgørelse, men erkender en skævhed i fordelingen af repræsentanter for København og provinsen.

Både Danmarks Radio og TV2 arbejder på at få flere kilder fra provinsen i debatprogrammer som Deadline og Presselogen for at skabe større balance i dækningen af politik og danskernes hverdag.

DR arbejder med balance i de enkelte afdelinger og redaktioner, og Deadline - et af de kritiserede programmer i Danmark på Vippens rapport - har over en periode arbejdet med at få flere kvinder i programmerne, så procenten er steget fra 25 til 40 procent. Redaktionschef Heidi Robdrup noterer, at Danmark på Vippen ikke har talt udenlandske kilder med i opgørelsen for netop dette internationalt orienterede program, og så spiller Københavns status ind for personerne i programmet.

- Vores fineste opgave er at stille magt- og meningshaverne til regnskab, og en repræsentant for Landbrug & Fødevarer tæller med som københavnerprofil, fordi arbejdsstedet ligger her. Vi har ekstremt mange repræsentanter fra interesseorganisationer, og hvis de lå ude i landet, ville vi stadig være interesseret i at få dem ind, siger Heidi Robdrup.

Deadline dækker rejseudgifter for deltagerne og bruger regionale studier, hvis det kan lette adgangen for en kilde.

- Vi spørger borgmestre bredt i landet og får ofte nej, fordi et interview i København passer dårligt ind i deres travle hverdag. Vi betaler gerne teknikere for at åbne studierne eller forproducerer. Men vi har flere kilder med arbejdssted i København, fordi vi fokuserer på magt og meninger i Deadline, argumenterer Heidi Robrup.