Der er i øvrigt mulighed for en fynsk finale i U18, herrer, idet SUS Nyborg med blandt andre Jonathan Würtz også har kvalificeret sig til finalestævnet. Lørdag spilles de to semifinaler mellem Mors-Thy og SUS Nyborg og mellem Skanderborg og GOG. Der er finale og bronzekamp, søndag.

Håndbold: To år i træk har GOG-talenterne i U14, U16 og U18 hos herrerne vundet DM. I den kommende weekend bliver det afgjort, om det bliver tre på stribe for GOG, der på talentsiden har et tæt samarbejde med Skolerne i Oure. Både når det gælder drengene og pigerne.

Sidste år blev U16 og U18 på herresiden afgjort i Gudme. I år er det altså U16 og U18, kvinder, der afgør tingene i Gudme.

De fire klubber i U18, kvinder, er: FC Midtjylland, Skanderborg, FIF og Ajax.

De fire klubber i U16, kvinder, er: FIF, Skanderborg, FC Midtjylland og GOG. Fynboerne møder FC Midtjylland i lørdagens semifinale.

- I GOG Håndbold er vi naturligvis stolte over, at vi igen er blevet udvalgt til at afvikle et DM, og vi håber, at mange vil være med til at skabe den fest og den stemning, som alle DM-deltagerne ærligt talt har fortjent, skriver Niels Kildelund i en pressemeddelelse.

De yngste talenter spiller altså deres afsluttende kampe i Odsherred.

De fire klubber i U14, drenge, er: FIF, GOG, HF Mors og ØBG Silkeborg.

De fire klubber i U14, piger, er: FIF, Rødovre HK, VRI Risskov og Bording KFUM.