Et ungt Middelfart-hold har overrasket i Volleyligaen ved at spille sig til to muligheder for at vinde guldet mod favoritterne fra Gentofte. Første mulighed er onsdag hjemme i Lillebæltshallen, hvor konfettirørene er ladt i tilfælde af, at holdet fuldender sensationen.

Volleyball: Onsdag aften kan blive en stor en af slagsen i Middelfart. De lokale volley-helte har klokken 19 chancen for at sikre sig Middelfart Volleyball Klub's første danske mesterskab siden 2012 og det andet siden 1977. Det unge hold tilspillede sig en matchbold søndag, da holdet slog storfavoritterne fra Gentofte med 3-2 på udenbane. Middelfart fører 2-1 i serien, som spilles bedst af fem, og klubben har nu to chancer for at vinde mesterskabet - en hjemme i Lillebæltshallen og en i Gentofte. Og i Middelfart satser man på at fuldende overraskelsen allerede onsdag aften med hjælp fra hjemmebanen.

Middelfarts titler Middelfart Volleyball Klub blev stiftet i 1964, og siden har klubben vundet flere titler. 70'erne var klubbens storhedstid, hvor det blev til både mesterskaber og pokaltitler:Stiftet 1964



Danmarksmester i 1974, 1976, 1977 og 2012.



Vinder af Landspokalen i 1977, 1978 og 1981.

- Interessen er enorm i forhold til, hvad vi er vant til. Hele byen er klar over, at vi skal spille, og de hjemlige omgivelser betyder noget, for man kender lysforhold i hallen og rutinerne og alt det der, siger sportschef i klubben Jacob E. Petersen

- Jeg ser også al mulig energi og muligheder i at publikum nok skal hjælpe os på vej, og vi ved, at vi skal spille rigtig godt igen for at vinde. Der må ikke gå nervøsitet i den. Men det er jeg ikke nervøs for, for holdet har været gode til at holde koncentrationen. Den var der lidt i første semifinale, men siden har drengene været gode til at holde hovedet koldt, siger sportschefen.

Den kølighed, det unge hold har vist mod Gentoftes mange landsholdsspillere, kan overraske nogen, men i Middelfart har man længe vidst, at holdet var både sultent og modent.

- Vi har spillere med stort potentiale, og de har været gode til at få det udløst. Det er kun os i kulissen, som er nervøse. De er gode til at passe træning og udnytte pauserne uden for mange fester og til at spise det rigtige. De har levet meget professionelt, og det kan ses. Vi så, at Hvidovre blev lidt trætte, da vi mødte dem, men det gjorde vores spillere ikke, siger Jacob E. Petersen.