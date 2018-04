FODBOLD: OB-træner Kent Nielsen synes, at Randers har fået mere energi ind på holdet efter at have vundet med 3-0 over kronjyderne for nylig.

- Jeg har lidt overvejelser om at prøve et par gode alternativer af, men vi spiller fortsat for at vinde. Randers har fået mere energi og en fin balance med noget fysisk centralt og noget letbenethed kreativt med Bashkim Kadrii og Saba Lobhanidze som offensive drivkræfter. De er begge dygtige omstillingsspillere og er skarpe ude omkring feltet, siger OB-træneren, der ikke er helt tilfreds med sit holds defensive præstation i søndags.

- Jeg var irriteret over, at vi gav mange chancer væk i anden halvleg. Der skal vi stramme det lidt op. Der er et par procenter, hvor vi vælter lidt defensivt, fordi man har fornemmelsen af, at kampen er afgjort, så vi fik mere fokus på at stå i gode omstillingspositioner end at forsvare. Vi skal i hvert fald nu sørge for, at vi ikke taber i Randers.

- Det var overraskende for mig, at Randers fik op og pressede os højt, da de var bagud 3-0. Det kunne jo være endt 6-2 eller 6-1, og det kunne have været hårdt for Randers' selvforståelse til de næste kampe. Randers spekulerer i højere grad end os på at få det hele stabiliseret, at få lavet nogle tætte kampe og vise kompakthed, mener Kent Nielsen.