- Projektet stammer tilbage fra for seks år siden, og det har virkelig været meget længe undervejs. En lang sej kamp, men skiftende forældrebestyrelser har hele tiden troet på, at vi kunne skabe en integreret institution med gode trygge rammer for børnene, sagde Morten Grønvald i sin velkomst.

- Det er en kæmpe forløsning på et meget langt tilløb. Det er skiftende bestyrelsers fortjeneste, at vi nu er nået så langt. De har søgt fonde og vendt alle muligheder på kryds og tværs, fortæller børnehaveleder Vivi Godt. www.fyens.dk/nordfyn/Nye-job-Spirevippen-bygger-vuggestue/artikel/3236186

På grunden ved siden af børnehaven vil der i den kommende tid skyde et 128 kvadratmeter stort hus op, hvor der skal være plads til 12 vuggestuebørn. De første seks vuggestuebørn startede allerede omkring jul på Hindbærstuen og er klar til at rykke over i den nye bygning, når den står klar senere på året.

Byggeriet er kommet på plads i samarbejde med Nordfyns Bank og med tilskud fra Statens Vækstfond.

- Vores mål er at skabe et trygt hjemligt miljø, hvor forældrene også er inddraget i forskellige sammenhænge. Børnene elsker når forældrene er med til for eksempel arbejdsdage, og det er et udbredt ønske hos forældre, at kunne aflevere deres børn det samme sted igennem hele deres institutionsliv. Det kan vi tilbyde nu, fortæller Vivi Godt.

Spirevippen er en gårdbørnehave, hvor børnene tilbringer det meste af dagen udendørs på børnhavens eget område eller på ture i Spirevippens egen bus.