Siden 1. september 2017 har en særlig kontrolenhed gennemført 29 inspektioner i forbindelse med anlægsopgaver, der udføres for Nyborg Kommune. Uden at finde fejl. Det glæder formanden for 3F Østfyn, Per Jespersen (S), der også er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

- Hvis jeg stod med et konkret eksempel her og nu, ville vi gribe fat i det. Men det kan være svært at opdage, for ofte foregår det i det skjulte, og det er langt fra altid, at vi er velkomne, bemærker han.

- Det er positivt, at man ikke har fundet noget for så vidt angår kommunens opgaver. Det er en start. Men det er ikke ensbetydende med, at social dumping ikke finder sted. Kigger man rundt i periferien, vil man kunne finde urent trav. Det gælder alt lige fra gartnerier til byggebranchen, siger Per Jespersen, der ikke kan pege på et aktuelt eksempel på Østfyn.

Alle besøg er afsluttet uden bemærkninger, og det glæder formanden for 3F Østfyn, Per Jespersen (S), der samtidig er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

I ingen af de fire tilfælde var der noget at komme efter. Det samme gælder for resten af de i alt 29 inspektioner fordelt på 13 byggepladser, som kontrolenheden har gennemført fra 1. september 2017 og frem til udgangen af februar i år.

I 2014 rejste 3F to sager om social dumping i forbindelse med opgaver, der blev udført for kommunen. Det ene tilfælde handlede om det tyske firma Polytan, der var hyret af Munck A/S til at anlægge en kunststofbane på stadion ved Idrætscenter Nyborg. Den sag blev ifølge Per Jespersen løst ved, at firmaet blev medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. Dermed var de ansatte omfattet af en overenskomst.

Det andet tilfælde handlede om renovering af rådhusets kantine. Her blev der indgået et forlig med Margrethelund Nedbrydning, der havde fem polakker på listen over ansatte.

Sagerne førte desuden til en ophedet debat i byrådssalen om behovet for øget kontrol med de såkaldte arbejdsklausuler. Det endte med et forlig, hvor Odense Kommune blev betalt for at gennemføre den nødvendige stikprøvekontrol.

På Økonomiudvalgets møde forleden blev partierne enige om at forlænge aftalen med Odense Kommune frem til udgangen af 2019. Aftalen koster Nyborg Kommune og dermed skatteyderne 100.000 kroner om året.