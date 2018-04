Fynske virksomheder over en bred kam bør udnytte det momentum, der er omkring e-sport. Potentialet for både rekruttering og sponsorering er nemlig stort i gamerverdenen. Sådan lød opfordringen fra flere nøglepersoner ved onsdagens DigitalOdense-konference.

- Jeg ved, at der er rigtig mange ledere i virksomheder, som har brug for at vide noget mere om, hvad e-sport kan, fortsatte han.

- Normalt er det her ikke noget, jeg gør meget af. Men jeg er fra Odense, og når det handler om den digitale æra, så kan man jo ikke undgå at tale e-sport, sagde Frederik Byskov til Fyens Stiftstidende.

Blandt dem Frederik Byskov, tidligere CEO for e-sportsholdet Astralis og i dag direktør for turneringen BLAST Pro Series. Han kom for at levere et budskab til de hovedsageligt fynske virksomhedsledere:

DigitalOdense DigitalOdense er en konference, der har været afholdt siden 2016.Første år fandt den sted i Cortex Park. De seneste to år har den været afholdt i ODEON - denne gang med cirka 300 gæster. En af de ting, der er kommet ud af konferencen, er DigitalOdense Network; et digital netværk for ledere og specialister, som kan samarbejde og netværke ud over den årlige DigitalOdense-konference. Martin Brems står bag begge dele. Han driver innovationsbureauet Brems & Co.

Det var en af konklusionerne ved DigitalOdense18, der onsdag fandt sted i ODEON. Her var cirka 300 beslutningstagere samlet til konference for at lade sig inspirere, netværke og lytte til oplægsholderne.

Netop derfor var den unge e-sportsekspert blevet inviteret af Martin Brems, stifter af DigitalOdense.

- For virksomheder er e-sport et område, de kan rekruttere fra. Rekruttering er det største issue i den vestlige verden i forhold til at få kvalificerede mennesker nok til at programmere og udvikle. Her det er oplagt at lede blandt gamere. Ikke fordi, at alle gamere er ingeniører eller programmører, men der er bare gode muligheder for at lave et match den vej, sagde Martin Brems.

Under sidste års Blast Pro Series-turnering kørte arrangørerne en kampagne med Københavns Kommune, som påviste det potentiale. Publikum blev inviteret til at deltage i en test, og de blev siden derigennem gjort til en del af en database, som virksomheder fra hovedstaden fik adgang til. Det gav virksomhederne adgang til en meget interessant form for arbejdskraft, hvis man spørger Frederik Byskov.

- I denne her målgruppe sidder så mange unge, uddannede mennesker, som godt kunne tænke sig at rejse og arbejde andre steder. For virksomhederne gælder det om at få fat i nogle af dem, sagde han og fortsatte:

- Og så er der hele sponsordelen, for det kan være enormt interessant at sponsorere et e-sportshold. Det, e-sport kan, er jo at få fat i de unge mennesker. Målgruppen er fra 15-30 år lige nu, men om 10 år er de altså fra 10 til 40 år.