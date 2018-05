Thurø: Der er boder fra Blåby til Grasten, når thurinerne sælger ud og laver marked uden for deres huse.

Det er efterhånden blevet en ny tradition på Thurø, og i år kommer det til at foregå søndag den 6. maj mellem klokken 10 og 16. Sidste år var mere end 120 stande tilmeldt, og allerede i starten af april havde tovholderne rundet mere end 100 adresser, lyder det i en pressemeddelelse. Man kan læse mere på facebooksiden "Thurømarked fra Blåby til Grasten" og både tilmelde sig og se nærmere på, hvor boderne er, hvis man overvejer at besøge øen. Her loves et opdateret kort lørdag den 5. maj. (catj)