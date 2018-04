- 28 er en god alder, men jeg føler, at jeg har de bedste år foran mig. Jeg føler mig bedre end nogensinde. Min krop har det fint og jeg er næsten aldrig skadet. Jeg har de bedste år foran mig, og jeg kan blive endnu bedre. Hvilket tidspunkt er der bedst for at skifte er svært at sige. Rune Jarstein i Hertha BSC Berlin fylder 34 i september og har netop forlænget (red.: til 2021). Man kan vel næsten nå de 40 år, mener Sten Grytebust.

- Som sagt .....(red.: Grytebust griner)... hvad skal jeg sige? Det eneste jeg tænker på nu er, at jeg vil med OB i Europa. Alt andet må klubber og agenten styre. Jeg har ikke hørt noget om nogenting og jeg fokuserer bare på det her.

- Det må vi se på og det skal du nok tale med klubben om. Mit mål har hele tiden været top seks og jeg har haft fokus på det. Om jeg skal fuldføre min kontrakt er bare spekulationer. Jeg har sagt, at jeg gerne vil videre fra OB på et tidspunkt, så nu må vi se, svarer Grytebust, der har kontrakt til sommeren 2019 i Ådalen.

- Jeg har været her to en halv sæson og vi er havnet hver gang sådan lidt mid i tabellen i en slags ingenmandsland, men hvad skal man gøre? Vi vil gerne op og kæmpe med de allerbedste, og den chance har vi misset, men nu kan vi ikke gøre en døjt ved det. Vi må bare tænke positivt på de kampe, der kommer, siger Sten Grytebust.

Hos de fleste er Sten Grytebust topfavorit til at ende i Brøndby medmindre Alexander Zorniger har fundet guld på det tyske marked. Men omvendt har OB hele tiden været indforstået med, at Sten Grytebust skulle videre på et tidspunkt, når nordmanden havde hjulpet OB tættere på toppen af dansk fodbold.

Brøndby har solgt Frederik Rønnow til Eintracht Frankfurt og står nu med et gabende hul, når drengene fra vestegnen skal ud og spille europæisk allerede i den tidlige sensommer. Her har Brøndby tidligere hentet Frederik Rønnow i Horsens, Lukas Hradecky i Horsens og for år tilbage uden at blinke med øjnene også Karim Zaza fra OB.

iSport Fyn har tidligere nævnt, at Grytebust har sin familie med i overvejelserne, når han skal vælge sin fremtid. Han blev for et par måneder siden far for anden gang.

- Det er naturligvis en god pointe, men det er nu ikke noget, som jeg overhovedet har haft i tankerne. Jeg har nu været far i to et halvt år, og om vi skal bo i Danmark eller hjemme, er ikke noget, jeg tænker på. Børn i den alder tilpasser sig det hele, mener nordmanden.

Grytebust erkender gerne, at han senest havde et par svipsere, men det ryster ham ikke.

- Jeg er da ikke tilfreds med de ting, for jeg vil gerne være sikker i at spille bolden ud. Men jeg vil prøve at rette de fejl til næste kamp og fortsætte med at prøve af være afgørende for holdet, siger nordmanden.

- Vi ville da helst have spillet de sjove kampe i medaljespillet, for det var klubbens ambition og vi mistede for en stund lidt gnist. Men det skal man ikke dvæle mere ved. Hver enkelt spiller må nu arbejde med sig selv og prøve at udvikle sig og få personlig succes eller vinde for holdet. Selv om der måske ikke er så meget at spille for de næste par kampe, så skal man jo huske, at vi har verdens fedeste job, og det skal man nyde både til træning og til kamp, siger Grytebust og går ind i kabinen i Ådalen efter endnu en dag på det udendørs kontor.