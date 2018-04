Korinth: Forårssolen har skinnet lige en tand skarpere i Korinth i de seneste dage. Foreningen Korinth Kro har nemlig i to dage vidst det, der blev offentliggjort i dag, nemlig at kro-projektet er et af de 34 projekter, Realdania vil støtte i projektet "Underværker". Konkret betyder det, at kroen får 825.000 kroner til at sætte borgerstuen, køkkenet, to toiletter og fire værelser i stand i hovedbygningen.

Underværker Realdania har siden 2011 støttet over 200 frivillige projekter med mere end 90 mio. kroner.184 projekter havde denne gang søgt Realdanias ildsjælekampagne "Underværker".



34 af dem blev udvalgt til at få en økonomisk håndsrækning fra kampagnen - og heraf tre på Fyn.

- Vi er simpelthen så glade. Det var lige den saltvandsindsprøjtning, vi havde brug for at kunne fortsætte. Vi har aldrig mistet troen på det projekt, vi har gang i, men det kan godt blive lidt tungt, når det er en lang vinter, og der ikke er så mange frivillige, fordi det er hundekoldt, fortæller Anne Kyhn fra foreningen.

Realdania-støtten er lidt af et gennembrud for foreningen. Der er hentet mange mindre støttebeløb undervejs i processen, mens det har knebet lidt med at få fat i de helt store sponsorer, fortæller Anne Kyhn.

- Vi var begyndt at tale om, at det her ville blive en meget lang proces, hvis der skulle skrabes 25.000 kroner ind ad gangen. Så ville det tage rigtig, rigtig lang tid at få spist den elefant, som foreningen har sat sig for, siger hun.

Første bid af elefanten er dog ved at være fordøjet. Annekset indvies til sommer og kan tages i brug af overnattende gæster.

Næste bid bliver så borgerstue og køkken, som der nu næsten er penge til. Når det er færdigt, kan der holdes arrangementer på kroen med op til 60 spisende gæster.