Pletskud

Middelfart: Brogade i Middelfart har siden februar måned, i forbindelse med Middelfart Klimaby-projekt, været opgravet i flere etaper og omgange. Gamle og nye rør bliver op- og nedtaget, spuling og rensning af gamle rør er foretaget - men vi, gadens beboere, er da glade for, at vi må køre til vores indgangsdør. Hvis altså vi er i besiddelse af et forsvarets bæltekøretøjer, bemærker Niels Ole Frederiksen, Middelfart, til denne lokale skiltning. Har du også taget et pletskud? Mail til: Bagsiden@fyens.dk. Der er bagsidekrus for alle bidrag, der bringes på tryk. (hafa)