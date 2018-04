Eksperter i kemiske våben er ankommet til syrisk by for at undersøge anklager om et kemisk angreb.

Eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) er ankommet til den syriske forstadsby Douma for at undersøge anklager om et kemisk angreb. Det oplyser syrisk stats-tv.

Byen ligger i udkanten af den syriske hovedstad, Damaskus, og blev angrebet lørdag den 7 april. Det er endnu ikke bekræftet fra andre parter, at OPCW er kommet ind i byen.

Oprindeligt var det eksperternes plan, at de skulle ind i byen søndag for at undersøge anklager om brug af kemiske våben. Men det blev udskudt.

I stedet blev et krisemøde i OPCW's kontorer i Haag til en diskussion mellem russiske og britiske repræsentanter om, hvorfor eksperterne ikke kunne komme ind i byen.

Tidligere tirsdag sagde den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, at det var "meget sandsynligt", at eksperterne vil komme for sent, og at eventuelle beviser på et angreb være væk.

Det er det syriske regime selv, der har inviteret eksperterne fra OPCW til byen. Eksperterne har mandat til at finde ud af, om der har været brugt kemiske våben der, men ikke hvem der har brugt eventuelle kemiske våben.

Frankrig, Storbritannien og USA, har erklæret, at de har efterretninger, der tydeligt peger på, at det er det syriske regime, der har brugt kemiske våben under angrebet 7. april.

Det fik landene til i en fælles militæraktion at angribe udvalgte mål i Syrien natten til lørdag.

OPCW's formål er at implementere traktaten om våbenkontrol, der forbyder produktion, oplagring og anvendelse af kemiske våben, der trådte i kraft i 1997.

Siden 2014 har organisationen haft et hold af eksperter i Syrien.

Organisationen blev i 2013 belønnet med Nobels fredspris for sit arbejde. Året efter forsøgte organisationen at få fjernet det syriske regimes kemiske våbenlagre.