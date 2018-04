Merete Poulsen fra Odense spærrede øjnene op, da hun så det beløb, hun måtte slippe for lidt over fires dages parkering i p-huset i Odense Banegård Center.

Hvor hun tidligere betalte 150 kroner per døgn for at parkere i p-huset, måtte hun nu slippe 1605 kroner for lidt over fire dages parkering.

Det store beløb skyldtes, at det private parkeringsselskab Q-park, som har overtaget driften af p-huset i Odense Banegård Center fra Europark fra den 1. april, i første omgang havde fjernet døgnmaksbetalingen på 150 kroner.

Men efter Merete Poulsen henvendte sig til Q-park, har selskabet dog genindført en døgntakst, som nu er på 180 kroner, og Merete Poulsen slipper med lidt over 700 kroner for de fire dages parkering.

Men skal man parkere i p-huset, så er der lige en række regler man skal være opmærksom på: