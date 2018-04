Fællesskabsforkæmper, Patrick Cakiril, er lige nu på vej fra København til Aarhus på gåben. Med sin march sætter han fokus på ensomhed. Tirsdag fik han fra Nyborg til Langeskov selskab af Tomas Mach, der er gruppeleder for KFUM-spejderne i Langeskov.

Langeskov: Tirsdag morgen blev Tomas Mach, der er gruppeleder for KFUM-spejderne i Langeskov, kørt til Efterskolen ved Nyborg.

Her slog spejderen følge med fællesskabsforkæmperen, Patrick Cakiril, på hans videre færd fra København til Aarhus - en march på 310 kilometrer i kampen for at sætte fokus på ensomhed.

Natten til tirsdag havde Patrick Cakiril overnattet på efterskolen.

Det er anden gang, at han går marchen, men det er første gang, at spejderne i Langeskov er en del af marchen.

Tirsdag aften skulle de nemlig huse fællesskabsforkæmperen, som havde spurgt, om de grønne spejdere på Hovbanken i Langeskov gav et måltid mad og et sted at sove.

- Vi synes jo, at det er et supergodt at få sat fokus på emnet ensomhed, så det sagde vi naturligvis ikke nej til, fortalte Tomas Mach på ruten fra Nyborg til spejderhuset i Langeskov.

Ensomheds-marchen er et led i det store Danmark Spiser Sammen-arrangement, som finder sted i hele landet i uge 17 og har fokus på ensomhed blandt unge.

Ved spejderhuset lød menuen tirsdag på spejdergryde og raftemedister, og her var det planen, at der skulle være omkring 30 i alle aldre til spisning.

- Spejdergryde dækker egentlig bare over, at man mikser det sammen, man nu godt kan lide, fortalte gruppelederen med smil.

Raftemedister er, hvor man vikler en rafte ind i stanniol, og herefter snorer man en medister rundt om, som så ristes over bålet.

Natten i Langeskov skulle Patrick Cakiril tilbringe i et shelter på spejdernes grund. Her fik han selskab af en håndfuld spejdere.

Næste stop på turen er Odense, som han rammer i løbet af onsdag, og her vil Tomas Mach også gå med noget af vejen.

Patrick Cakiril går aldrig alene på sin tur til Aarhus, for sådan er reglerne. Er han alene, går han i stå, og så må han se, om han kan få selskab af nogle.