Kloden rundt

USA: Vildtmyndighederne i Florida har fanget et afrikansk vildsvin, som ellers ikke hører til i den amerikanske natur. Dyret blev set flere gange i Fort Pierce på Floridas Atlanterhavskyst knap 200 kilometer nord for Miami. Nyhedsbureauet UPI skriver, at lokale flere gange så dyret, der opførte sig roligt og venligt, når det blev tilbudt en godbid. Carol Lyn Parrish, talskvinde for vildtmyndighederne FWC, siger, at der ikke er givet nogen tilladelse i området til at have et afrikansk vildsvin. Det lykkedes at fange dyret med noget mad og en fælde. Parrish siger, at da myndighederne ikke kender noget til, hvor dyret kommer fra, er det ikke til at vide, om dyret var smittebærer. Så det blev besluttet at aflive det afrikanske vildsvin i Fort Pierce. (ritzau)