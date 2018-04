Svendborg: Når kunderne holder op med at kunne køre lige til døren, må man sætte sine penge på nogle andre typer af kunder.

Det er den tanke, Tina Maabo, indehaver af Ryttershoppen i Svendborg, har gjort sig nu, hvor torvet ingen længe lukker for parkering.

Ryttershoppen, der forhandler rideudstyr, har ligget med indgang og udstillingsvindue ud til Torvet i næsten 10 år, men med udsigten til torvelukningen har Tina Maabo flyttet sin butik for at være på forkant. Dog kun en spytklat fra adressen på Torvet, men det lille ryk gør en væsentlig forskel, mener hun. Den nye butik har godt nok stadig en bagindgang, der vender ud mod torvet, men forindgangen og ikke mindst udstillingsvinduet vender ud mod Møllergade.

- Vi er flyttet til en dyrere husleje, men vi har også fået større og lysere lokaler med bedre plads til at vise vores varer frem. Og så har vi fået en plads på strøget, altså Møllergade, som der er kommet rigtig godt gang i igen, siger hun.

Strøgkunderne og turisterne har stor betydning for Tina Maabo, fordi hun også har varer, der henvender sig til andre end lige rytterne. Men selv om hun allerede kan mærke, at den nye adresse lover godt, afventer hun stadig torvelukningen med bekymring.

- Jeg tænker, at jeg giver det en chance på et års tid. Og hvis det har for store konsekvenser, er jeg nødt til at flytte ud af byen, men nu sætter jeg alle sejl til og krydser fingere for, at det kan holde, siger hun.