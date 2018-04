Kloden rundt

Frankrig: Jerome Hamon er fortsat på hospitalet, tre måneder efter at han gennemgik en ansigtstransplantation i den franske hovedstad, Paris. Hans nye hud, øjenlåg, og hvad der ellers hører til et ansigt, skal vænnes til hans ansigtsform og kranie. Han får medicin, der hjælper helingsprocessen på vej, og håbet er, at Jerome Hamons krop ikke støder det nye ansigt fra sig, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Det er anden gang, at Hamon får et nyt ansigt, og han er så vidt vides den eneste person, der nogensinde har prøvet det. I 2010 var han den første person i verden, som fik et nyt ansigt med øjenlåg og tårekanaler og det hele. Under helingsprocessen fik han imidlertid noget medicin, der forstyrrede helingen. I fjor sagde lægerne, at der måtte en ny transplantation til. Jerome Hamon lider af en sygdom, der skaber tumorer og gradvist deformerer hans ansigt. (ritzau)