På lørdag er der præcis en måned til Royal Run med kronprins Frederik, og derfor vil fortræningen til både Eventyrløbet og det royale blive rykket ind i byens centrum og med udgangspunkt fra Kongens Have.

- Vi nærmer os forårets to store løb på Fyn, og for at de mange løbere, der har trænet frem mod Eventyrløbet og Royal Run kan mærke det store løbefællesskab, slår vi på lørdag de to fortræninger sammen, siger løbsleder Poul Grenaa, Odense Gymnastik Forening (OGF) og Eventyrløbet.

Den normale fortræning til Eventyrløbet er derfor flyttet fra Odense Atletikstadion i Bolbro og ind til byens centrum, og der forventes derfor mange interesserede denne dag, når de tilmeldte deltagere mødes lørdag klokken 10.00 i Kongens Have.

Fortræningen er et gratis tilbud til alle, uanset om man er tilmeldt Royal Run eller Eventyrløbet, eller slet ingen af dem.

Som noget nyt har fortræningen frem mod Eventyrløbet i år været udvidet med børnefortræning, så også de yngste løbere kan få finpudset formen. Ved den fælles fortræning i Kongens Have vil der således også være mulighed for børnefortræning.

Royal Run finder sted den anden pinsedag 21. maj i fem danske byer, herunder også Odense. Kronprinsen vil i Odense løbe én mil, men der er også være en 10 kilometer distance. Foreløbigt er der i Odense tilmeldt over 5200 deltagere.

Eventyrløbet finder sted Kristi himmelfartsdag den 10. maj, og det er den 41. udgave af Danmarks største én-dags-motionsløb. Der ventes over 20.000 deltagere, som har start og mål omkring atletikstadion i Bolbro, og hvor der bagefter er firmafest.