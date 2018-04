kommunal udligning

Det sker i forbindelse med forhandlingerne om en ny kommunal udligningsordning, som tirsdag strandede. Det glippede med et bredt forlig, og derfor træder kun én ændring i kraft. Nemlig en fejl, som ikke tog højde for udlændinges uddannelsesniveau, når der fordeles tilskud.

Regeringen søgte et bredt forlig, men både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviste regeringens tilbud.

Derfor forventer økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) ikke, at der kommer et forlig på denne side af et Folketingsvalg. Til det siger Susanne Eilersen (DF).

- Hvis vi ser isoleret set ser på Fredericia, er vi glade for at få lov til at beholde de penge. Det er jo ikke nye penge, vi får. Det er sådan set bare penge, vi får lov til at beholde, fordi der har været en fejl. Det er penge, vi kan gøre rigtigt meget med. Vi vil gerne give et ekstra boost i forhold til vores folkeskoler. Vi vil gerne noget mere omkring sundhedshuset og de tiltag, der er deroppe. Og vi skal have bygget flere plejeboliger, fordi vi får flere og flere ældre, siger hun.

Med landspolitiske briller er hun dog ikke helt tilfreds.

- Vi fik ikke løst opgaven, kan man sige. Nu har vi rettet den fejl. Vi står stadig med et udligningssystem, som skævvrider Danmark fremadrettet, siger Susanne Eilersen.

DF var klar til at forhandle med regeringen alene, men ministeren meldte tirsdag ud, at han ikke ser nogen løsning, før der har været Folketingsvalg senest i 2019.