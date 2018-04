Det var ikke første gang, at politiet var i aktion på den adresse i Blommenslyst, hvor kampklædte betjente mandag anholdt en mand. Samme mand blev i 2016 anholdt efter at være blevet tvunget ud med tåregas.

