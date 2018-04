Nyborgenseren Peter Herman Gandrup modtog mandag Dannebrogordenen for at have ydet en tilfredsstillende indsats for Hendes Majestæt Dronningen.

Nyborg: Kun de allerfærreste har været helt tæt på Danmarks dronning. Måske har man set hende på afstand eller i fjernsynet, men man har næppe spist frokost eller drukket aftenkaffe med hende og familien på en helt almindelig arbejdsdag.

Men det har den 49 årige nyborgenser Peter Herman Gandrup. Han er nemlig ansat i Forsvaret og en del af adjudantstaben, der har til opgave at agere personlig assistent for Hendes Majestæt Dronningen.

Den stilling blev han mandag den 16. april hædret for, da han modtog Ridderkorset af Dannebrogordenen.

- Det er en helt særlig situation, når man modtager ridderkorset. Det er meget højtideligt, og man står helt selv i dronningens arbejdsværelse, mens hun sætter ordenen på. Bagefter snakker man lidt, og så er det overstået, forklarer Peter Gandrup og fortsætter:

- Men det var endnu mere specielt, fordi det var på hendes fødselsdag. Det var jo en glædens dag, og jeg er sikker på, at hendes 78 års fødselsdag vil stå brændende klart for mig for altid.

Ud over at være personligt til stede, hvor dronningen er, sørger Peter Herman Gandrup også for sikkerheden omkring dronningen, at alt klapper til arrangementer, og at hun underskriver nyoprettede love, der kun er gyldige, når dronningen har sat sin signatur.