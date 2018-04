vækst

Fredericia: Med en vækstrate på 0,9 pct. har Fredericia i 2017 givet nabokommunerne baghjul. Både Vejle, Kolding og Middelfart har en tilvækst, der ligger et pænt stykke under Fredericia.

- Det er fremragende, og enormt positivt efter, at vi for nogle år siden oplevede en negativ befolkningstilvækst. Vi kan nu med sikkerhed slå fast, at vi er en vækstkommune, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

“ Vi kan glæde os over, at vi nu har cementeret at vi er en vækstkommune og er langt fra situationen for nogle år siden, hvor befolkningstallet faldt. Borgmester Jacob Bjerregaard (S)

Fredericia havde 1. januar 2018 51.326 indbyggere. 399 ekstra er flyttet til kommunen og fødselstallet er steget med 51.

Ud af de mange nye tilflyttere er der er tale om mange børnefamilier, som rykker til kommunen.

- Det betyder et ekstra skatteunderlag, men også udgifter i første omgang, men det tager vi gerne med. For det betyder samtidigt, at både skoler og daginstitutioner er sikret tilgang, hvor vi tidligere har kæmpet med små årgange, siger Jacob Bjerregaard.