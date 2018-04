Fagforeningerne for de offentligt ansatte lægger i disse dage arm med regionerne om næste års overenskomster - en kamp hvor fagforeningen er den lille og derfor ikke synes om den danske model. Der er det jo den største og stærkeste, der vinder. Men faktisk kan det sagtens være den mindste, der vinder - det kræver bare, at der er fri konkurrence på markedet for arbejdskraft. Det kender man indenfor en lang række fag i det private, hvor overenskomster reelt er unødvendige, for mangel på arbejdskraft og fri konkurrence om de dygtige folk gør at lønningerne ligger langt over overenskomsternes niveauer. Problemet for f.eks. sygeplejersker, SOSU-assistenter osv. er at de praktisk taget kun har én arbejdstager at henvende sig til: Det offentlige. Og der har man en musketered der gør, at man ikke går ud i en budkamp om arbejdskraften. Tilsvarende har ret-og-pligt-systemet gjort, at arbejdsløse skal tage arbejde der bliver anvist, og dermed har man reelt indført et system, hvor man igennem fagforeningsaftaler fastholder et kunstigt lavt lønniveau. I stedet for at kæmpe for ens løn til alle burde fagbevægelsen i stedet kæmpe for mere fri konkurrence og mere liberalisering på arbejdsmarkedet. Dermed vil de dygtige og ekstra værdiskabende trække lønniveauet op og dem, der ikke er så effektive og værdiskabende, blive tvunget til at dygtiggøre sig eller finde et andet job.

I dag er det reelt omvendt. Det er de dårligste, der bliver i systemet, og de dygtigste der forsvinder og uddanner sig imod bedre løn og job. Stik imod alles interesser. Fagbevægelsen svigter dermed både den dygtige og den mindre dygtige og også resten af samfundet, hvis behov for et effektivt og velfungerende offentligt system ikke opfyldes.