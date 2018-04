OK 18. Giv lærerne en arbejdstidsaftale

Debat: Jeg mener, at lærere skal have en arbejdstidsaftale, fordi det vil sikre en god og varieret undervisning til mine børn fremover. Hensigten med skolereformen var bl.a. en varieret skoledag. Det kræver god forberedelse.

I mandags var jeg på mine børns skole, min ene datter skulle lave skuespil. Hele skolen fra 0. til 3. klasse har en hel uge om H.C Andersen, og hver dag viser klasserne et skuespil med de forskellige eventyr, H.C. Andersen har skrevet.

Og jeg var så imponeret. Der var malet kulisser og lavet masker, der var øvet replikker og mimik. Desuden medvirkede skolens kor, hvor min anden datter var med, med egne sange tilpasset eventyrerne. Det var tydeligt, at alle elever var engagerede og viste hensyn. De måtte tålmodigt vente på, at det blev deres tur i stykket og opmærksomt følge med i kronologien. De stille børn fik mulighed for at "komme lidt frem i lyset", og de mere urolige børn, at bruge deres krop til læring.

"Det her, synes jeg, der er alt for lidt af i folkeskolen," sagde jeg til en af lærerne. Hun var fuldstændig enig.

"Eleverne spurgte, hvad man egentlig lærer af det her," sagde hun, "men de kom selv frem til, at man jo øver læsning i replikkerne og lærer nye ord og eventyr at kende."

Og det er jo bare en lille del af det. For jeg er selv lærer, og jeg ved, at man tilmed lærer samarbejde, får empati for andre og oplever glæden ved selv at have fremstillet noget, både som individ og som gruppe.

Men jeg ved også hvor meget arbejde og ikke mindst forberedelse, der ligger i at stable sådan et arrangement på benene.

Lærerne på mine børns skole er gået i gang med dette projekt, ikke på grund af, men på trods af den arbejdstid lærerne har nu, nemlig Lov 409. Efter den kom, har lærerne fået flere undervisningstimer og dermed mindre tid til forberedelse, og jeg tror desværre ikke, at lærerne kan blive ved med at finde det overskud frem, der skal til, for at lave disse anderledes undervisningssituationer.

Lad lærerne arbejde efter en arbejdstidsaftale i stedet for en lov og giv dem frihed til at gøre det, de er bedst til, nemlig at undervise vores børn.