Opgradering

Der skal bruges næsten syv millioner kroner på at opgradere Fredericia Idrætscenter til 2018. Den ekstraordinære pose penge sagde økonomiudvalget mandag ja til. Pengene tages af kassen og finansieres ved at reducere beløbet til ejendomsvedligeholdelse med 675.000 kroner de kommende ti år.

Byrådet har tidligere bevilget penge til det nye indgangsparti og lounge i FIC, og der har netop været rejsegilde på projektet. Men det har samtidig stået klart, at hvis Fredericias største indvendige hal og hjemmebane for FHK også skal leve op til 2018-standard, så er der en længere liste af forbedringer, der skal på plads.

Opgraderingen skal sikre, at alle krav er opfyldt, så der kan spilles håndbold på højeste niveau. Det betyder eksempelvis, at man er nødt til at udvide det område, hvor holdene laver udskiftning på. Der skal være plads til 16 pladser, hvis der spilles på højeste niveau.

Og spillerne skal have et helt nyt halgulv, der skal indsættes helt nyt stole på tribunerne, og der skal installeres et bedre lydanlæg. Generelt skal hele hallen shines op, så den fremstår lys og 2018-klar.

- Vi har et håndboldhold, der satser på at rykke op i ligaen, og det betyder, at de også har behov for at kunne tiltrække sponsorerer. Det kan vi understøtte ved at give dem optimale rammer, siger Jacob Bjerregaard.

FHK har netop afsluttet sæsonen i 1. division på en 6. plads, og ambitionen er oprykning enten i 2019 eller senest i 2020.