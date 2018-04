En ulv blev mandag fundet dræbt i Vestjylland, og en 66-årig mand mistænkes for at have affyret de dræbende skud.

Det er første gang, at myndighederne står med en skuddræbt ulv, siden ulven i 2012 dukkede op i den danske natur efter mere end 200 års fravær.

Efter fundet af den døde ulv understreger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at selvtægt ikke er i orden.

- Helt generelt mener jeg, at ulven volder problemer i egne af Danmark, og jeg forstår godt, at folk, der bor tæt på ulven eller har husdyr, bliver bange.

- Men det er aldrig i orden at ty til selvtægt uden for lovens rammer, siger ministeren i en kommentar.

Han understreger, at han ikke kommenterer den konkrete sag, som efterforskes af Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulven blev fundet skudt på en mark øst for Ulfborg. Det er netop her, at en han- og en hunulv sidste år dannede par og fik op til seks hvalpe.

Denne familie har nu dannet det første ulvekobbel. Samtidig er det dokumenteret, at en enlig ulv strejfer om i Nordjylland.

Der har været adskillige meldinger om husdyr, især får, som er blevet bidt ihjel. Ulve mistænkes for at stå bag en del af disse angreb.

Borgere har også udtrykt utryghed ved at færdes i naturen. Og mandag så en ny ulvekritisk forening - Ulvefrit Danmark - dagens lys.

Ministeren har tidligere bebudet, at han i EU vil arbejde for, at det bliver lettere at regulere ulven.

Men der er også i den nuværende forvaltningsplan for ulv mulighed for at skyde ulve, som giver problemer.

Der er dog endnu ikke givet tilladelse til bortskydning af såkaldte problemulve.

Ministeren ser et behov for mere "fleksibilitet" i reglerne.

- Reglerne er sådan set klare nok i dag. Jeg mener dog, at vi skal have mere fleksibilitet ind i dem, så jeg vil arbejde for, at det kan blive lettere at regulere problemulve, siger Esben Lunde Larsen.

Han forventer at være klar med en justering af reglerne på området i løbet af cirka to uger.