Bogense: Bogense er godt på vej til at få et korps af Natteravne, de gulklædte voksne, der går tre og tre sammen rundt i byens gader for at skabe tryghed for unge, der færdes ude i aften- og nattetimerne.

Ganske vist mødte kun fire interesserede op, da der forleden var borgermøde om emnet på Bogense Skole, men de fire var til gengæld alle klar til at blive Natteravne og til at gøre en indsats for hver især at skaffe to-tre, der også vil være med. Og med 12-15 frivillige vil de være nok til at få et Natteravne-kursus og komme i gang.

- Vi har aftalt at holde et nyt borgermøde på Bogense Skole den 14. maj klokken 17.30, og så er det planen, at vi skal på kursus om aftenen den 24. maj, fortæller en af de fire, der er klar til at trække i den gule jakke, Diana Gudsveinsson Mejnholt. Hun er sikker på, at det nok skal lykkes at samle nok til at komme i gang.

- Men jo flere vi er, jo flere aftener kan vi komme på gaden, siger hun og understreger, at man ikke skal holde sig tilbage af frygt for, at man binder sig til at skulle gå som Natteravn flere gange om ugen. En til to gange om måneden, regner hun med.

Hvis alt går efter den foreløbige plan, bliver den første Natteravne-tur i Bogense allerede onsdag den 30. maj.

- Mandag og torsdag er der ungdomsskole på Bogense Skole, så vi tænker, at det er godt at komme ud og vise de unge, at vi er der, forklarer Diana Gudsveinsson Mejnholt, der ud over en snart 20-årig datter har tre børn, der er på vej til at komme i gå-i-byen-alderen og godt kan opleve det utrygt, hvis de lidt ældre unge er højrøstede på gaden.

Hvis du er interesseret i at tage en tjans som Natteravn, kan du henvende dig til Diana Gudsveinsson Mejnholt via messenger eller møde op til borgermødet på Bogense Skole den 14. maj klokken 17.30.