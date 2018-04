Penge til esport er godt givet ud

Sejrsbrøl, jublende fans og vild passion på tribunen - og i millioner af sofaer verden over. Nej, det er ikke sommerens VM i fodbold. Det er scener fra ESL Pro League i Odense, som var en kæmpe succes.

Det giver mening for Odense at investere her, og jeg vil gerne uddybe, hvorfor det hænger sådan sammen.

Det handler om robotter, arbejdskraft og The Road to Odense.

Lad os begynde med robotter. Odense er Nordeuropas største hub og økosystem for robotter, droner og teknologi, og det er en position, vi skal fastholde og udvikle.

Men vi hører, at virksomhederne i Odense har brug for mere kvalificeret arbejdskraft for at kunne opretholde væksten. Det skal vi tage alvorligt, og her kommer The Road to Odense ind i billedet.

Før vi går ud på vejen mod Odense, skal vi forstå hele esport-fænomenet, som har en eksploderende vækst i interesse, omsætning og tilslutning. Det er vist aldrig set lignende før, og vi er meget langt fra en klassisk kortvarig trend.

Vi behøver ikke diskutere sportens fremtid. Esport er kommet for at blive.

I december 2017 var Odense vært for ESL Pro League Finals, og de kom med et set-up, som bedst kan sammenlignes med en altafgørende kamp i Champions League.

Gå endelig på nettet og find nogle klip, for det er svært at beskrive i detaljer, men begivenheden rækker langt ud over Odense og Danmark. Finalen i Odense blev fulgt af folk fra hele verden. Hele 4 millioner mennesker "streamede" med undervejs, og 25 millioner blev nået via sociale medier.

Det skaber markant større opmærksomhed end Tinderbox. De fleste af os opdager det bare ikke. Men det gør de rigtige. Det gør dem, som vores mange it-, robot- og dronevirksomheder mangler.

Vi taler om 15-30-årige, veluddannede, nemme at flytte og digitale indfødte. De er ved at uddanne sig - eller arbejder allerede - inden for teknologibranchen. Dem skal vi have ind på The Road to Odense.

www.TRTO.co er en platform, som løbende bliver udviklet. Her finder interesserede al relevant information om at flytte til Odense, finde relevante jobs, viden om vores Robo-hub og meget mere.

The Road to Odense er én samlet platform, som repræsenterer hele den fynske teknologiindustri med fokus på rekruttering til virksomheder og uddannelser.

Vi kommunikerer både om muligheder i byen og den professionelle turnering under The Road to Odense. Det betyder, at alle, der kigger med, løbende bliver præsenteret for budskabet, mens små videoer om Odense og mulighederne bliver integreret i al broadcast fra kvalifikationsturneringerne.

Indsatsen rammer tre forskellige spor med fokus på jobmuligheder, iværksætteri og uddannelse i Odense - alt sammen inden for teknologi- og robotindustrien.

Der er tale om en avanceret dating, hvor vi bruger marketing, ingame content og meget mere for at finde opmærksomheden hos den helt rigtige målgruppe.

Vores virksomheder har brug for dem, og Odense har brug for virksomhederne, så vi fortsat kan udvikle vores by til gavn for alle borgere.

Esport er allerede en del af nutidens sport- og underholdningsbillede, men det bliver kun større, og det passer perfekt til Odenses ambitioner og behov. Pengene er godt givet ud.