Det er "meget sandsynligt", at beviser for et eventuelt kemisk angreb i den syriske by Douma er forsvundet, siger den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udenrigsministeren opfordrer ifølge Reuters til, at inspektører gives adgang til området omgående.

Det var planen, at efterforskere fra OPCW skulle tage til Douma, der ligger øst for hovedstaden Damaskus, søndag. Men efterforskerne befinder sig stadig i Damaskus.

Det udløste mandag en verbal duel mellem Rusland og Storbritanniens delegationer ved et krisemøde i OPCW, Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben.

Konklusionen blev, at inspektørerne onsdag kan besøge byen.

Ifølge oplysningerne fra redningsarbejdere i byen kostede angrebet med klorin og sarin mindst 40 mennesker livet, og flere hundrede skal være blevet syge.

Det var disse oplysninger, der fik USA, Storbritannien og Frankrig til natten til lørdag at sende 105 missiler mod syriske baser og anlæg, der menes at lagre eller kunne producere giftgas.

Rusland og Syrien siger, at det hele er opspind.