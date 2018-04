De næste tre år kommer for Odense Bulldogs til at handle om genopbygning af holdet og økonomien. Og til at begynde det projekt har klubben besluttet, at der skal findes en ny træner. Svenske Mikael Gath er således ude efter kun et halvt år i Odense.

Ishockey: Skuffende resultater på isen og en økonomi, der driller, har fået Odense Bulldogs til at se langsigtet og bygge op nedefra. Klubben har lagt sig en tre-årsplan, der skal gøre klubben til en af dem, der kan kæmpe med om guldet. Og den svenske cheftræner, Mikael Gath bliver ikke en del af den plan, kunne klubben afsløre i en pressemeddelelse tirsdag, og Bulldogs er nu på udkig efter en træner, som kan lede holdet gennem opbygningsfasen. Odense Bulldogs og Mikael Gath havde begge en option på en kontraktforlængelse til næste sæson, men parterne blev for en tid siden enige om, at det var slut, fortæller klubbens formand, Henrik Benjaminsen. - Vi var i dialog under vores evaluering efter sæsonen, og vi er sammen kommet frem til, at det var det bedste ikke at fortsætte. Vi starter fra scratch nu, og derfor vurderede vi, at det var fint at få en ny træner, siger formanden, som dog ikke vil placere ret meget af skylden på Mikael Gath, som kom til for bare et halvt år siden. - Rent sportsligt har vi ikke været tilfredse. Men det har også været svære arbejdsbetingelser med en målmand, som forlod os og en profil, som kunne ikke opføre sig ordentligt. Så det handler ikke om at finde en syndebuk, siger Henrik benjaminsen.

Skal være med på præmissen

Nyheden er som nævnt ikke ny for klubben selv, og arbejdet med at finde en ny træner har stået på et stykke tid. Derfor kan en ny træner blive præsenteret inden længe, fortæller formanden. - Det er ikke en beslutning, som er truffet i går, så vi har været i gang. Og vi er meget tæt på at have fundet den rette, siger han. Og den nye træner skal have den rette indstilling, siger Henrik Benjaminsen. - Det er en langsigtet plan, vi sætter i gang, og derfor skal vi have den rette profil. Først og fremmest skal det være en, som er med på den præmis, at vi er et udviklingshold, og at vi ikke kan købe os til succes. Det skal være en, som kan udvikle spillere og en, som forstår, at det her er en genopbygning og ikke bare noget, som ser godt ud på CV'et.

Skal bruge fightere