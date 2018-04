Krengerup: Hørvævsmuseet i Krengerup kan smile stort.

Museet får en million kroner fra Realdanis ildsjælekampagne Underværker og skal opdateres som samlingssted for dansk viden om vævning, design og udvikling af naturmaterialer til vævede produkter. Det skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Pengene er en del af det projekt, museet kalder for "Tekstiludviklingsprojekt".

Den ene million kroner, og også en anden million kroner museet har fået fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, skal Hørvævsmuseet på Krengerup Gods derfor bruge til etape et af en omfattende renovering til 6-7 mio. kr., oplyser museets formand Marianne Krämer.

Etape et går ud på at renovere 635 kvadratmeter af loftarealet, så der her bliver plads til to vævestuer, kontorer og mødelokaler til den ansatte og de mange frivillige og plads til museets bibliotek.

Siden 2011 har Realdania støttet over 200 frivillige projekter med mere end 90 mio. kroner, oplyser Realdania i en presseskrivelse.

184 forsøgte at få del i pengene denne gang, men kun 34 af dem blev udvalgt. Deriblandt Hørvævsmuseet.