To principielle domme vedrørende patienterstatning betyder, at Region Syddanmark ikke længere vil kræve pengene tilbage i de sager, hvor patienterne ikke var oplyst om, at erstatningen kunne blive krævet tilbagebetalt.

Region Syddanmark opgiver at kræve erstatning tilbagebetalt i en lang række sager.

Det sker efter to Højesteretsdomme i december sidste år, hvor patienter fik lov til at beholde deres erstatning for fejlbehandling, selv om Region Syddanmark krævede penge tilbage.

“ Selvfølgelig er det positivt, at vi i Danmark har et ankesystem, men det skal ikke være sådan, at man ikke kan regne med den erstatning, man allerede har fået udbetalt. Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Patienterne havde fået tilkendt erstatning, men ankede sagerne til Ankenævnet for Patienterstatning i håb om at få yderligere erstatning. I stedet endte Ankenævnet med at slå fast, at der slet ikke var grundlag for at tilkende patienterne erstatning.

Region Syddanmark krævede derfor pengene tilbage og fik medhold i både by- og landsret. Højesteret mente dog, at patienten havde en "velbegrundet forventning om, at hun havde ret til beløbet, og at dette ikke kunne kræves tilbagebetalt".

Med denne dom blev retspraksis ændret radikalt, og det er kun godt, mener formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S).

- Vi taler om mennesker, der i forvejen har været udsat for nogle ret voldsomme ting. Måske er de meget syge og vil gerne hurtigst muligt have styr på nogle ting. Så kan det være ganske uoverskueligt at betale erstatningspenge tilbage, siger han.